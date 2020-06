أسعار العملات اليوم الخميس 11-6-2020 في مصر

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم، والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند إليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشّنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس.

كما بلغ سعر اليورو 18.27 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.42 جنيه للشراء، 20.70 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى 52.37 جنيه للشراء، 52.85 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، وبلغ سعر الريال السعودى 4.22 جنيه للشراء، 4.33 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار 16.12 جنيه للشراء، 16.22 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.26 جنيه للشراء، 18.48 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك 20.40 جنيه للشراء، 20.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك قطر الوطنى

سجل سعر الدولار 16.17 جنيه للشراء، 16.27 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى ، كما بلغ اليورو 18.26 جنيه 18.48 جنيه، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.40 جنيه 20.69 جنيه للشراء والبيع.

وسجل الريال السعودي 4.30 جنيه 4.32 جنيه للشراء والبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.39 جنيه و4.42 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار 16.12 جنيه للشراء، 16.22 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.26 جنيه للشراء، 18.48 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك 20.40 جنيه للشراء، 20.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار 16.17 جنيه للشراء 16.27 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.23 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.34 جنيه للشراء، و20.71 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.2 للشراء 4.34 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.22 جنيه للشراء، و4.38 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.10 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.29 جنيه للشراء، 20.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.14 للشراء، و4.29 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.34 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 16.13 للشراء، 16.23 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 18.27 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.42 جنيه للشراء، و20.70 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 50.12 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.23 للشراء، و4.33 للبيع.