أسعار العملات اليوم الخميس 11-5-2023 مقابل الجنيه بختام عمليات التداول

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، 100.94 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك االكويت الوطني: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.64 جنيه للشراء، 38.99 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 38.79 جنيه للشراء، 39.12 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 38.79 جنيه للشراء، 39.12 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.56 جنيه للشراء، 38.99 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، 33.92 للبيع،
بنك التعمير والإسكان: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.98 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 95.10 جنيه للشراء، 101.28 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع،، وفق أسعار