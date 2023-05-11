أسعار العملات اليوم الخميس 11-5-2023 مقابل الجنيه بختام عمليات التداول

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 11-5-2023 تبايناً بختام عمليات التداول، مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع جريدة «المال» في هذا التقرير متوسط أسعار صرف «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقاً لما ورد بالبيان الأخير الصادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف أمام الجنيه، ويرصد سعر العملات المعروض بـ 4 بنوك من خلال المواقع الإلكترونية لها وشاشات التداول بفروعها.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، 100.94 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك االكويت الوطني: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

اليوم.

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.64 جنيه للشراء، 38.99 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 38.79 جنيه للشراء، 39.12 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.79 جنيه للشراء، 39.12 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.56 جنيه للشراء، 38.99 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، 33.92 للبيع،

بنك التعمير والإسكان: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.98 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.10 جنيه للشراء، 101.28 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع،، وفق أسعار

اليوم.