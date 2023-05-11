أسعار العملات اليوم الخميس 11-5-2023 في بداية التعاملات

تستعرض جريدة المال أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.57 جنيه للشراء، 100.92 للبيع، وفق أسعار
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.75 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات.
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.
بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.73 جنيه للشراء، 33.92 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 33.59 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.
بنك قناة السويس: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
بنك سايب: 33.84 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 38.91 جنيه للشراء، 39.12 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 38.72 جنيه للشراء، 38.99 للبيع.
المصرف المتحد: 38.71 جنيه للشراء، 39.12 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.68 جنيه للشراء، 38.99 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.