أسعار العملات اليوم الخميس 11-5-2023 في بداية التعاملات

تستعرض جريدة المال أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 11-5-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية، في ضوء ما رصدته الجريدة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في مصر، وعبر شاشات التداول اللحظية لفروعها المنتشرة في مصر، وهذا الرصد كشف تباين حركة صرف عدة عملات أمام العملة المصرية، والرصد يقتصر على 6 عملات هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.57 جنيه للشراء، 100.92 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.75 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.73 جنيه للشراء، 33.92 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 33.59 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

بنك سايب: 33.84 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 38.91 جنيه للشراء، 39.12 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 38.72 جنيه للشراء، 38.99 للبيع.

المصرف المتحد: 38.71 جنيه للشراء، 39.12 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.68 جنيه للشراء، 38.99 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.