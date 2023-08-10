أسعار العملات اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك مواصلة أسعار العملات اليوم الخميس 10-8-2023، تباينها في بداية التداولات الصباحية، إضافة إلى اخر التحديثات على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، ليستقر كل من الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي و الريال السعودي، فيما ارتفع اليورو والجنيه الاسترليني وانخفض سعر بيع الدينار الكويتي، لتقدم المال نيوز مسحًا على في بداية التعاملات الصباحية لتشمل شراء وبيع كل من «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت عند.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول اليوم عند:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.27 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.26 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض إيجي بنك سعر الدولار عند :30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

في يقدم بنك بلوم سعر الدولار عند : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

جاء سعر الدولار داخل بنك مصر عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار ببنك QNB عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي: 33.83 جنيه للشراء، و 34.01 للبيع.

عرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو عند: 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

فيما يعرض إيجي بنك سعر اليورو عند : 33.82 جنيه للشراء، و 34.01 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك بلوم عند : 33.73 جنيه للشراء، و 34.08للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

جاء سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك الأهلي المصري عند: 39.08 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

بنك مصر يعرض سعر الجنيه الاسترليني عند: 39.08 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

يقدم إيجي بنك سعر الجنيه الاسترليني عند: 39.20 جنيه للشراء، و 39.39 للبيع

بنك بلوم يعرض سعر الجنيه الاسترليني عند: 39.17 جنيه للشراء، و 39.58 للبيع

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

إيجي بنك يعرض سعر الريال السعودي عند : 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع

جاء سعر الريال داخل فروع بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع

بنك مصر يتييح شراء وبيع الريال السعودي عند : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

تعرض فروع سعر QNB الريال عند : 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

عرضت فروع بنك الـ CIB عند : 97.30 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري يتيح سعر الدينار عند: 99.33 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي داخل إيجي بنك : 95.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

بلغ سعر الدينار داخل بنك الكويت الوطني: 94.74 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع، بحسب شاشات تداول أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

إيجي بنك يتيح سعر الدرهم الإمراتي عند : 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 8.37 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم.