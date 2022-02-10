أسعار العملات اليوم الخميس 10-2-2022 في مصر

الدولار يحافظ على مستواه مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10فبراير 2022 حالة من الاستقرار الجماعي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية.. وتقدم “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.

أسعار العملات في بنك مصر

وعلى نفس مستويات أمس جاءت اسعار العملات أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف اليورو 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

ووصلت مستويات أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

وأظهرت احدث مؤشرات المال استقرار أسعار الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحية استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، لتصل العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وعلى نفس مستويات أمس استقرت أسعار شراء وبيع اليورو بفروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وصلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري.