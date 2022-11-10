شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 10-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية تفاوتًا في أسعارها، إذ ارتفع الدولار 3 قروش، وانخفض اليورو 20 قرشًا، وارتفع الريال السعودي في سعر البيع قرش واحد، وارتفع الدرهم الإماراتي قرش واحد في الشراء والبيع، وارتفع الدينار الكويتي 6 قروش في الشراء و4 قروش في البيع، والجنيه الإسترليني انخفض 12 قرشا، وتستعرض جريدة “المال” أسعار 6 عملات عربية وأجنبية، وفقًا لمتوسط سعر صرف العملات في البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.36 جنيه للشراء، 24.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.75 جنيه للشراء، 79.02 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.75 جنيه للشراء، 27.85 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.63 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.47 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.23 جنيه للشراء، 24.32 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.18 جنيه للشراء، 24.83 للبيع.

بنك مصر: 24.18 جنيه للشراء، 24.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 24.18 جنيه للشراء، 24.82 للبيع.

المصرف المتحد: 24.18 جنيه للشراء، 24.82 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 24.37 جنيه للشراء، 24.44 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، 24.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، 24.39 للبيع.

المصرف المتحد: 24.34 جنيه للشراء، 24.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 73.75 جنيه للشراء، 79.28 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 74.00 جنيه للشراء، 79.28 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 75.97 جنيه للشراء، 79.21 للبيع.

بنك مصر: 76.04 جنيه للشراء، 79.12 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 6.62 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

بنك مصر: 6.63 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.

المصرف المتحد: 6.49 جنيه للشراء، 6.65 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.63 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.47 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.45 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.47 جنيه للشراء، 6.48 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 6.27 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 27.63 جنيه للشراء، 28.48 للبيع.

بنك مصر: 27.63 جنيه للشراء، 28.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 27.63 جنيه للشراء، 28.50 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 27.63 جنيه للشراء، 28.47 للبيع.