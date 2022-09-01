أسعار العملات اليوم الخميس 1-9-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

حققت أسعار العملات اليوم الخميس 1-9-2022 تبايّنًا نسبيًّا في بداية التعاملات اليومية البنكية، حيث شهدت هبوطًا في سعر الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، واليورو بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بينما استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار، وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال»، في التقرير التالي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.15 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.25 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.16 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع، وفق متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.21 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 19.17 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك التنمية الصناعية: 5.19 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.10 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.07 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 62.15 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 22.17 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.21 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.