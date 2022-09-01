شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 1-9-2022، في نهاية التعاملات بالبنوك تباينًا، إذ استقر سعر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وانخفض سعر اليورو والجنيه الإسترليني، وتأرجح سعر الدينار الكويتي، ويستعرض موقع «جريدة المال»، بيانًا تفصيليًا لسعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي عملات «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، بحسب المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.16 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.16 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.17 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.21 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.24 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.11 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 22.24 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.21 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.20 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.23 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.10 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 60.07 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 61.04 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.