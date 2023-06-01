أسعار العملات اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

عرضت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلى أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 1-6-2023 ، مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسط أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» حسبما جاء بالتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف، كما ينشر أسعار الصرف كما وردت بأربعة بنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.04 جنيه للشراء، 33.15 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.46 جنيه للشراء، 38.59 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، 100.61 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 38.13 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 38.26 جنيه للشراء، 38.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 38.26 جنيه للشراء، 38.63 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.13 جنيه للشراء، 38.50 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.78 جنيه للشراء، 33.05 للبيع،

بنك التعمير والإسكان: 32.89 جنيه للشراء، 33.14 للبيع.

بنك القاهرة: 32.89 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.78 جنيه للشراء، 33.05 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.33 جنيه للشراء، 100.35 للبيع، وفق أسعار

اليوم.