أسعار العملات اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

عرضت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلى أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.04 جنيه للشراء، 33.15 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.46 جنيه للشراء، 38.59 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، 100.61 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.13 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 38.26 جنيه للشراء، 38.55 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 38.26 جنيه للشراء، 38.63 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.13 جنيه للشراء، 38.50 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.78 جنيه للشراء، 33.05 للبيع،
بنك التعمير والإسكان: 32.89 جنيه للشراء، 33.14 للبيع.
بنك القاهرة: 32.89 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.78 جنيه للشراء، 33.05 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.68 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.33 جنيه للشراء، 100.35 للبيع، وفق أسعار