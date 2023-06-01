أسعار العملات اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.93 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، و 38.26 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.20 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.82 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
بنك الأهلي الكويتي – مصر: 31.91 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.
بنك مصر: 32.83 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 32.83 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.20 جنيه للشراء، و 38.40 للبيع.
المصرف المتحد: 38.22 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.
بنك مصر: 38.21 جنيه للشراء، و 38.40 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 38.34 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.36 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 94.76 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
بنك مصر: 99.38 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.