أسعار العملات اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 1-6-2023، مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية، في آخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.93 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، و 38.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.20 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.82 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 31.91 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

بنك مصر: 32.83 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.83 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.20 جنيه للشراء، و 38.40 للبيع.

المصرف المتحد: 38.22 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

بنك مصر: 38.21 جنيه للشراء، و 38.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.34 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.36 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.76 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

بنك مصر: 99.38 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.