تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 1-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، إذ ارتفع الدولار قرشًا واحدًا في الشراء والبيع، وصعد اليورو 19 قرشًا في الشراء والبيع، وارتفع الجنيه الإسترليني 44 قرشًا في الشراء والبيع، وارتفع الدينار الكويتي 24 قرشًا في الشراء، و16 في البيع، وارتفع الدرهم الإماراتي قرشًا واحدًا في البيع فقط، وظل الريال السعودي مستقرًا، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي التالي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.88 جنيه للشراء، 80.15 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.87 جنيه للشراء، 29.97 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.60 جنيه للشراء، 25.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 25.47 جنيه للشراء، 25.86 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.51 جنيه للشراء، 25.75 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 25.47 جنيه للشراء، 25.81 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 25.55 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 24.59 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 77.43 جنيه للشراء، 80.15 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، 80.03 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 76.22 جنيه للشراء، 80.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، 80.07 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

المصرف المتحد: 6.53 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 6.68 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 29.63 جنيه للشراء، 30.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.54 جنيه للشراء، 30.23 للبيع.

بنك مصر: 29.54 جنيه للشراء، 30.06 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 29.59 جنيه للشراء، 29.90 للبيع.