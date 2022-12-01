حققت أسعار العملات اليوم الخميس 1-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية تباينًا، إذ استقر الدولار والريال السعودي بشكل نسبي، وارتفع اليورو 5 قروش في سعر البيع في بنك واحد، وزاد 3 قروش في بنكين آخرين في سعر البيع أيضًا، وانخفض الدينار الكويتي 3 قروش في بنكين وارتفع في سعر البيع قرشين في بنك واحد، فيما استقر الجنيه الإسترليني في بنكين، واستقر الدرهم الإماراتي نسبيًا، وترصد جريدة المال في تقريرها اليومي حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.52 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.64 جنيه للشراء، 79.99 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.43 جنيه للشراء، 29.53 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.41 جنيه للشراء، 25.49 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

المصرف المتحد: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 25.47 جنيه للشراء، 25.69 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 25.49 جنيه للشراء، 25.71 للبيع.

المصرف المتحد: 25.47 جنيه للشراء، 25.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 25.47 جنيه للشراء، 25.69 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك الكويت الوطني: 29.54 جنيه للشراء، 29.79 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 29.54 جنيه للشراء، 29.84 للبيع.

بنك مصر: 29.54 جنيه للشراء، 29.84 للبيع.

المصرف المتحد: 29.54 جنيه للشراء، 29.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

المصرف المتحد: 6.32 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.35 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 74.27 جنيه للشراء، 80.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، 79.96 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 75.32 جنيه للشراء، 80.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، 79.96 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.60 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 6.53 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.