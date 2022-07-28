أسعار العملات اليوم الخميس 28-7-2022 في نهاية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، تباينًا واضحًا أمام الجنيه المصري، إذ عاود اليورو الهبوط بنهاية التعاملات بعد ارتفاع طفيف حققه بالتعاملات الصباحية، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، فيما استقرت 4 عملات أخرى، حسب مؤشرات التداول اللحظية بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وعدد من شركات الصرافة بالسوق المحلية، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا مفصلًا لقرائه بمتوسط سعر الصرف، لـ 6 عملات وهي: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات في البنوك المصرية

وصلت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري إلى الآتي:

الدولار الأمريكي استقر عند 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

هبط اليورو إلى 19.11 للشراء، و19.20 للبيع.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 22.87 للشراء، و22.97 للبيع.

استقر الريال السعودى عند 5.02 للشراء، و 5.05 للبيع.

الدرهم الإماراتى استقر عند 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

ارتفع الدينار الكويتي إلى 61.45 للشراء، و61.79 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

18.91 للشراء، و18.97 للبيع في البنك التجاري الدولي.

وصل الدولار بالبنك الأهلي المصري إلى سعر 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

في بنك بلوم مصر سعر الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

18.89 للشراء، و18.95 للبيع في بنك مصر.

في البنك الأهلي القطري وصل سعر الدولار إلى 18.89 للشراء و18.96 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في البنك الأهلي القطري سعر 19.13 للشراء، و19.41 للبيع.

هبط اليورو إلى 19.14 للشراء، وارتفع إلى 19.41 للبيع بالبنك التجاري الدولي.

وصل في بنك بلوم مصر سعر اليورو إلى 19.21 للشراء، و 19.40 للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.10 للشراء، و19.39 للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.12 للشراء، و19.39 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنوك.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

ارتفع الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى سعر 22.86 للشراء، و23.10 للشراء.

في بنك بلوم مصر وصل سعر الجنيه الإسترليني 22.91 للشراء، و23.11 للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، سعر 22.9 للشراء، و23.12 للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي القطري 22.87 للشراء، و23.12 للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر 22.87 للشراء و23.10 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في بنك بلوم مصر، بلغ سعر الريال السعودي 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.

استقر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي، عند سعر 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.

وصل الريال السعودى في البنك الأهلي القطري إلى سعر 4.98 للشراء، و5.05 للبيع.

حقق الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

وصل الريال السعودى في بنك مصر إلى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

حقق الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي القطري سعر 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني إلى 5.08 للشراء، و5.19 للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر، سعر 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.21 للشراء، و61.73 للبيع في البنك الأهلي المصري.

ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى 59.32 للشراء، و 61.73 للبيع ببنك مصر.

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري إلى 58.77 للشراء، و61.80 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر سعر 61.48 للشراء، و61.80 للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 59.64 للشراء، و61.81 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنوك.