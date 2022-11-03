أسعار العملات اليوم الخميس في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات الخميس 3-11-2022 البنكية، وفقًا لمتوسط أسعار العملات داخل البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية: “الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الدولار، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، اليورو” وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية ومواقع البنوك الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.86 جنيه للشراء، 78.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، 6.59 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 24.12 جنيه للشراء، 24.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.86 جنيه للشراء، 23.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.71 جنيه للشراء، 27.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.41 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 74.96 جنيه للشراء، 78.10 جنيه للبيع.

بنك مصر: 74.88 جنيه للشراء، 78.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 76.50 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 74.00 جنيه للشراء، 81.32 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.57 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع.

بنك مصر: 6.57 جنيه للشراء، 6.58 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.55 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 6.54 جنيه للشراء، 6.57 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي القطري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.08 جنيه للشراء، 24.18 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك مصر: 27.10. جنيه للشراء، 27.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 27.28 جنيه للشراء، 27.61 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 27.11 جنيه للشراء، 27.63 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 27.40 جنيه للشراء، 27.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 6.39 جنيه للشراء، 6.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.41 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

بنك مصر: 6.41 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.37 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 23.50 جنيه للشراء، 23.81 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.49 جنيه للشراء، 23.81 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 23.62 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.53 جنيه للشراء، 23.79 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.