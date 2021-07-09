أسعار العملات اليوم الجمعة 9-7-2021 في البنوك المصرية

بعد موجة التباين التي شهدتها العملات أمس، اظهر تقرير المال جاءت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-7-2021، مقابل الجنيه المصري، على نفس مستويات أمس داخل البنوك المصرية، الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية الجمعة والسبت، وذلك بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات بنك مصر

جاء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بينما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

من ناحية اخرى سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، قرب 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ويقدم الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي

وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بينما يتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

منا ناحية اخرى جاء سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، تداولات اليوم عند مستويات 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. أسعار-العملات-اليوم

أسعار العملات في شركات الصرافة

استقرت العملة الأمريكية مقابل الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، و تعرض مصر سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

كما أظهر تقرير المال وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاء الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، تعاملاته عند مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه، بمستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، ويتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وعن الجنيه الإسترليني جاء عند مستويات 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع

أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاء الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بمستوى سعري 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع. أسعار-العملات-اليوم

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

أنهى البنك المركزي تداولات أمس سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وجاء اليورو أمام الجنيه، ليسجل 18.53 جنيه للشراء و18.656 جنيه للبيع.

وجاء الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، إلى مستويات 21.53 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه، يتداول عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ليظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء و4.285 جنيه للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات بنك الإسكندرية

وجاء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، على مستويات 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، ووصل الإسترليني مقابل العملة المحلية، تعاملاته عند 21.47 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع.

ويقدم الريال السعودي مقابل الجنيه، قرب 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وصل اليورو أمام الجنيه، سجل 18.43 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

وعن التداولات الصباحية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وجاء الدرهم مقابل الجنيه، على 4.20 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.