استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-12-2022 أمام الجنيه المصري في البنوك، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد موجة من التفاوت بين الصعود والهبوط طالت معظم العملات، وتقدم جريدة “المال” في تقريرها التفصيلي اليومي رصدًا لسعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري حتى مساء الخميس، ومواقع 4 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.88 جنيه للشراء، 29.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.01 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، 6.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

المصرف المتحد: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 25.75 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.74 جنيه للشراء، 25.92 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 25.74 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك مصر: 29.83 جنيه للشراء، 30.03 للبيع.

المصرف المتحد: 29.84 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.83 جنيه للشراء، 30.08 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.98 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

المصرف المتحد: 6.54 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.15 جنيه للشراء، 80.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 74.39 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.

بنك مصر: 77.28 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.30 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

المصرف المتحد: 6.33 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.