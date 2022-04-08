أسعار العملات اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر

بين التقرير الصباحي للمال استقرار أسعار صرف العملات بصورة جماعية اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق،نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وبينت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع، فيما وصل صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 للبيع، طبقًا لأحدث، وبلغ سعر صرف اليورو 20.08 جنيه للشراء، و20.28 للبيع.

أسعار العملات

وبلغ سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.83 جنيه للشراء، و4.88 للبيع، وتداول سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 23.82 جنيه للشراء، و24.04 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.68 جنيه للشراء و24.11 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي.

ووصل سعر صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.