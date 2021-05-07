أسعار العملات اليوم الجمعة 7-5-2021 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، مستويات مستقرة بمستهل تعاملات اليوم، داخل البنوك المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 7-5-2021، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على المتوسط السعري المعلَن من البنك المركزي المصري أمس، بسبب العطلة الرسمية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي :

سعر الدولار في البنوك المصرية

يواصل متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بحسب المعلَن من البنك المركزي.

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية بالسوق المحلية، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

فيما تُواصل 3 بنوك محلية عرض أدنى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه، بالسوق المحلية؛ الأهلى المصرى ومصر والإسكندرية، عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، لدى شبكة فروع 16 بنك؛ كريدي أجريكول والعربي الأفريقي الدولي والبركة وبلوم والأهلي اليوناني والمصري الخليجي وقناة السويس وعوده والمشرق والكويت الوطني والتنمية الصناعية وأبو ظبي التجاري وأبو ظبي الأول والأهلي المتحد وHSBC وQNB.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، متوسطًا سعريًّا 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، بمستهل تعاملاته اليوم بالبنوك المحلية، بحسب المعلَن من البنك المركزي المصري.

فيما يتداول سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه، في فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى سعري 18.71 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

ويعرض بنك الإسكندرية أدنى سعر لليورو مقابل نظيره المحلي، بالسوق المصرية، ليصل إلى مستوى 18.69 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع. عملة الجنيه الإسترليني- فئة 5 جنيهات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

حافظت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري على متوسط سعري 21.75 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

فيما يعرض سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، في فروع بنك كريدي أجريكول عند 21.69 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أدنى سعري للعملة الإنجليزية داخل السوق المحلية، يتداول سعر الإسترليني مقابل الجنيه، عند 21.62 و21.89 جنيه ببنكي الأهلي المصري ومصر.

فيما يتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية بشبكة فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم بأغلب البنوك المحلية، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب المعلَن من البنك المركزي.

فيما احتفظ 11 بنكًا محليًّا بأعلى سعر للريال مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، ليسجل 4.16 جنيه في بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي وبلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وQNB وHSBC.

وفي المقابل، يستحوذ المصرف المتحد على أدنى مستوى سعري لعملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، على مستوى الشراء بالسوق المصرية، ليظل عند 4.03 جنيه.

سعر الدرهم الإمارتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، متوسطًا سعريًّا 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل أغلب البنوك المحلية، بمستهل تعاملات اليوم.

فيما استحوذ 11 مصرفًا محليًّا على أعلى سعر للعملة الإماراتية مقابل نظيرتها المحلية في السوق المصرية، بالنسبة لمستوى الشراء، ليصل إلى 4.25 جنيه ببنوك مصر وبلوم وأبو ظبي الإسلامي والمصري الخليجي وعوده والمشرق والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي وQNB وHSBC.

فيما حافظ المصرف المتحد على إبقاء سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند أدنى مستوى للشراء بالسوق المحلية، ليسجل 4.16 جنيه، بمستهل التعاملات.