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أسعار العملات اليوم الجمعة 7-1-2022 في مصر ببداية التعاملات

تشمل الدولار واليورو والريال والدينار الكويتي
فاطمة إمام 9:02 ص, الجمعة, 7 يناير 22 9:02 ص, الجمعة, 7 يناير 22

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استقرت مستويات أسعار العملات اليوم الجمعة 7 يناير 2022 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري، فى عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقًا للتقرير اليومي لـ«المال» الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما سجل اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما بلغت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.63 للشراء، و17.78 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

وجاءت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل مصر في شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

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أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

بلغت مستويات سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

تعرض شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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