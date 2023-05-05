أسعار العملات اليوم الجمعة 5-5-2023 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 5-5-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا، بعد موجات من التباين والتأرجح بين الصعود والهبوط طالت معظم العملات العربية والأجنبية في الأسبوع المصرفي الماضي، فيما عدا بعض العملات التي استقرت بشكل كبير في هذا الأسبوع، وترصد جريدة المال حركة صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق موقع البنك المركزي المصري، وبنوك أخرى.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.02 جنيه للشراء، و34.14 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، و38.70 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و101.02 للبيع، بحسب متوسط أسعار

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بالبنك المركزي المصري.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 38.45 جنيه للشراء، و38.79 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 38.45 جنيه للشراء، و38.75 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.45 جنيه للشراء، و38.78 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.36 جنيه للشراء، و38.66 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك البركة: 33.93 جنيه للشراء، و34.13 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.90 جنيه للشراء، و34.15 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 33.82 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.82 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.11 جنيه للشراء، و101.31 للبيع، بحسب أسعار

المصرف العربي الدولي: 100.65 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.