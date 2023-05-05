أسعار العملات اليوم الجمعة 5-5-2023 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.02 جنيه للشراء، و34.14 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، و38.70 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و101.02 للبيع، بحسب متوسط أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 38.45 جنيه للشراء، و38.79 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي القطري: 38.45 جنيه للشراء، و38.75 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.45 جنيه للشراء، و38.78 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 38.36 جنيه للشراء، و38.66 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.
ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك البركة: 33.93 جنيه للشراء، و34.13 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.90 جنيه للشراء، و34.15 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 33.82 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.82 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 95.11 جنيه للشراء، و101.31 للبيع، بحسب أسعار
المصرف العربي الدولي: 100.65 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.