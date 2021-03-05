أسعار العملات اليوم الجمعة 5-3-2021 في مصر

افتتحت سوق صرف العملات الأجنبية والعربية تداولات اليوم على استقرار أمام الجنيه في البنوك المصرية،على نفس مستويات أمس وأنهت التداولات أمس، على ارتفاع طفيف مقابل العملة المصرية، لتتيح بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية…

افتتحت سوق صرف العملات الأجنبية والعربية تداولات اليوم على استقرار أمام الجنيه في البنوك المصرية،على نفس مستويات أمس

وأنهت التداولات أمس، على ارتفاع طفيف مقابل العملة المصرية، لتتيح بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

يتيح مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي الدولي، تداول سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، فيما يتيح بنك التعمير والإسكان سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر يقدم البنك الأهلي المصري سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

جاء سعر صرف اليورو الأوروبي داخل بنك كريدي أجريكول التداول، اليوم، عند 18.74 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، ويقدم البنك الأهلي المصري سعر العملة الأوروبية عند 18.89 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

وجاء سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم، داخل البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري عند 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وبلغ سعر صرف العملة الإنجليزية في السوق المحلية أمام الجنيه المصري في مصر 21.81 جنيه لدى بنك أبوظبي التجاري.

وسجل لجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري أقل مستوى عند 21.62 جنيه لدى بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بداية التعاملات، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبينت التحديثات الاخيرة لسعر صرف اليورو، أن بنك فيصل الإسلامي يتيح العملة السعودية عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجلت سعر 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع لدى بنك البركة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وفيما يخص أعلى مستوى سعر للعملة الإماراتية في السوق المصرية فقد سجل نحو 4.26 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عوده، في حين عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.17 جنيه.

ويقدم البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي في السوق، سعر العملة الإماراتية عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.