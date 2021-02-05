أسعار العملات اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر

استقرت اسعار العملات على نفس مستويات أمس الخميس الماضي، أمام نظيرها الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية؛ نتيجة لعطلة القطاع المصرفي، نتيجة لعطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وتستعرض بوابة “المال” أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسة (الدولار- اليورو- الإستيرليني- الفرنك) إضافة للعملات العربية (الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطري) داخل البنوك المصرية.

أسعار العملات داخل القطاع المصرفى في البنك المركزى

استقر متوسط سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس الأول، كما حافظت العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 21.31 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع.

ووصلت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتى 51.73 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، كما سجل سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، في أعلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليصل متوسط، السعر طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، في ختام تعاملات أمس الأربعاء، إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

فيما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتى 51.73 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، كما سجل سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع. اسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري في البنوك العاملة بالسوق الصرية، ليصل متوسط السعر عند 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر المعلَن من البنك المركزي المصري.

وداخل البنك الأهلي المصري وصل السعر إلى 18.95 جنيه للشراء، وو19.18 جنيه للبيع، مرتفعة من مستوى 18.91 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في للبنوك نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلَنة على موقع البنك المركزي المصري.

سجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري أعلى سعر شراء عند 21.27 جنيه لدى المصرف العربي الدولي، في حين بلغ أدنى مستوى له 21.09 جنيه لدى بنك عوده، وعرض البنك الأهلي سعر العملة الإنجليزية عند 21.38 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.165 جنيه للشراء، و4.192 جنيه للبيع، استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه، ليسجل في البنك الأهلي المصري- أكبر البنوك بالسوق المصرية من حيث الأصول- نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. صرف العملات اليوم

وسجل الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، في حين بلغ أعلى سعر شراء عند 4.17 جنيه لدى 5 بنوك؛ وهي: المشرق، بلوم، المصرف العربي الدولي، HSBC، QNB.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

استقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق المصرية، وفيما يخص متوسط السعر لعملة الإمارات العربية المتحدة التعاملات في البنوك المصرية، بتعاملات الأمس، فقد بقي مستقرًّا عند 4.165 جنيه للشراء، و4.192 جنيه للبيع.

