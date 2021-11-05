أسعار العملات اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

استقر سعر صرف العملات اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، أمام نظيرهم الجنيه داخل السوق المصرية الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، اليوم، داخل البنوك الكبرى وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، تضم تقارير العملات كلًّا من أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي. والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس داخل بنك مصر سعر الدولار الأمريكي عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو عند مستوي 18.83 جنيه للشراء، 19.06 جنيه للبيع،

وعلى نفس مستويات استقر سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصري ببنك مصر إلى 21.56 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المتحد

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي المتحد ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع.

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.08 جنيه مصري للشراء، و18.24 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

داخل بنك أبوظبي التجاري وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع، على نفس مستويات أمس جاء شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.07جنيه مصري للشراء، و18.22 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في المصرف المتحد

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و 15.76 جنيه مصري للبيع، وجاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه 18.08 جنيه مصري للشراء، و18.25 جنيه مصري للبيع، وعلى نفس مستويات الريال أمام الجنيه المصري عند 4.04 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وعلى نفس مستويات أمس وصل سعر صرف أمام الجنيه في بداية التداولات الصباحية ببنك الإسكندرية، ليكون سعر الدولار الأمريكي 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع، وجاء سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.06 جنيه مصري للشراء، 18.24 جنيه مصري للبيع، وكان سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.16 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

جاء سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري على نفس مستويات أمس عند مستوى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع.

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر اليورو الأوروبي مستوى 18.83 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.