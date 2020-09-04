أسعار العملات اليوم الجمعة 4-9-2020 في مصر

تراجعت العملة الأوروبية في البنوك الحكومية أكثر من 15

يقدم الموقع الإلكتروني لجريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية.

وتتباين أسعار العملات من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند إليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى

وجاءت أسعار العملات في البنوك العاملة بالسوق المحلية على النحو التالى:

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

تراجع اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.63 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

استقر سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربي، ليصل إلى جنيه للشراء 18.70 ، و18.87 للبيع.

ويقدم بنك HSBC سعر شراء18.62 جنيه ، ويبيع العملة الأوروبية 18.83 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك

وتراجع سعر اليورو في في أكبر بنك حكومي مصر البنك الأهلي المصري إلى 18.63 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

واستقر اليورو في المصرف العربي الدولى فى مصر، مسجلًا 18.79 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني فى بنك مصر والبنك الأهلى 20.98 جنيه للشراء، و21.24 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكان والتعمير 20.90 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

وبلغ صرف الجنيه الإسترليني فى بنك الكويت الوطنى 21.02 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العربي الأفريقي20.97 جنيه للشراء،21.22 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي .

وبلغ سعر الدولار 15.79 جنيه للشراء، 15.90 جنيه للبيع في تعاملات بنك عوده، و”إتش إس بي سي”، وقطر الوطني والأهلي الكويتي والمصري الخليجي وقناة السويس والمشرق وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي و”HSBC”.

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.