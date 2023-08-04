أسعار العملات اليوم الجمعة 4-8-2023 أمام الجنيه المصري

استقرت أسعار اليوم الجمعة 3-8-2023 أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت في اخر تحديث لسلة العملات الرئيسية ( الدولار – الريال – الدينار – اليورو – الدرهم الإماراتي ) في اخر تحديث للعملات العربية والأجنبية داخل سوق الصرف، وتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات اليوم على مستوى الشراء والبيع في آخر تحديث لها داخل البنوك الخاصة والحكومية والبنك المركزي المصري، والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.30 جنيه للشراء، و 39.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقا لاخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري:30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.

بنك مصر :30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء و30.98 للبيع.

بنك بلوم:

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

بنك مصر : 33.55 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.66 جنيه للشراء، و33.88 للبيع

بنك بلوم: 33.65 جنيه للشراء، و للبيع ،33.89 جنيه للبيع.بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري:8.19جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر :8.19جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

بنك بلوم:8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري: 99.29 جنيه للشراء، و100.3 للبيع.

بنك مصر : 99.97 جنيه للشراء، و100.3 للبيع.

بنك الكويت الوطني:94.68 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.

البنك المصري الخليجي :95.63 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري: 38.81 جنيه للشراء، و39.26 للبيع

بنك مصر : 38.81 جنيه للشراء، و39.26 للبيع

بنك الكويت الوطني:38.98جنيه للشراء،و39.39 للبيع

البنك المصري الخليجي: 38.93 للشراء، و39.39 للبيع، وفقا باخر تحديثات لأسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 لبيع.

بنك مصر :8.38 جنيه للشراء، 8.39 لبيع

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 لبيع، بآخر تحديث على أسعار العملات اليوم.