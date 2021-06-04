أسعار العملات اليوم الجمعة 4-6-2021 في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 4-6-2021، في بداية التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، لتواصل اسعار العملات العربية مسار الإبقاء على مستوياتها مقابل الجنيه المصري، كما استقر الدولار الأمريكي، بينما تراجع اليورو الأوروبي، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني بشكل طفيف، وتستعرض بوابة “المال” عبر التقرير اسعار العملات في مصر وتضم كل من الدولار الأمريكي” و”اليورو” و”الجنيه الإسترليني”، أو العربية “الريال السعودي” و”الدرهم الإماراتي”، كالتالي:

أسعار العملات بنك مصر

استقرت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وكذلك استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ما يقارب 6 قروش عن تعاملات أمس ليصل إلى 18.99 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للشراء والبيع، في نهاية التعاملات الأسبوعية، ويقدم بنك مصر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري عند 22.09 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع في نهاية التعاملات.

أسعار العملات في البنك الأهلي

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وعن الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه جاء عند سجل 22.09 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع، كما استقرت مستويات شراء وبيع اليورو في البنوك ليأتي عند 18.99 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

وأوضح التقرير الخاص بالمال أنا سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما نال سعر الدولار حظه من الاستقرار، وصلت مستويات شراء وبيع، بحسب المعلَن من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، الدولار أمام الجنيه عند 15.62 و15.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، جاء سعر صرف اليورو في نهاية التعاملات، وعن الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري، تم التداول على السعر عند 22.10 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع.

وفيما يخص العملات العربية جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.15 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع في نهاية التعاملات.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي، انهت التعامل على العملة الأمريكية مقابل نظيرها الجنيه المصري في نهاية التعاملات عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفيما يخص مستوى سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات داخل البنك التجاري الدولي جاءت عند مستويات 19.02 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودي داخل البنك عن تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 4.16 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

واعلنت التحديثات الأخيرة للعملات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أمس.. وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستويات 4.16 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي على موقع البنك المركزي كمتوسط سعري عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

كذلك استقرمتوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم عند مستوى 19.01 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع

أسعار العملات بنك الإسكندرية

تداول مستويات الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات داخل بنك الإسكندرية عند مستويات 4.11 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.. فيما وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 22.08 جنيه للشراء، 22.31 جنيه للبيع.

ويواصل بنك الاسكندرية في تقديم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، ويقدم سعر اليورو في نهاية التعاملات عند مستويات 19.01 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك

أظهرت أحدذث مؤشرات التداول داخل البنوك تراوح أسعار شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات الأسبوعية بين مستويات الشراء 15.62 جنيه و15.66 جنيه ، وأسعار البيع بين 15.73 جنيه، و 15.77 جنيه، وعلى مستوي اليورو جاءت أسعار الشراء بين مستويات 18.99 حتي 19.11 جنيه، واسعار البيع بين 19.23 جنيه وحتي 19.25، فيما تراوح الشراء الاسترليني بين 22.03 جنيه للشراء، 22.14 جنيه، والبيع بين 22.24 جنيه حتى 22.32 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية جاءت مستويات شراء الريال السعودي بين مستويات 4.03 جنيه للشراء، 4.17 جنيه، ومستويات البيع 4.20 جنيه وحتي 4.23 جنيه في نهاية التعاملات.