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أسعار العملات اليوم الجمعة 4 -12-2020 في مصر

الدولار يصل إلى أعلى مستوى له خلال 20 يوم
‫محمود الصباغ‬‎ 1:17 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20 1:17 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20

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صعد سعر صرف سلة العملات الرئيسية الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، بالسوق المحلية المصرية عن تداولات أسعار العملات أمس بالسوق المصرفية. إلى أعلى مستوى له خلال 20 يوما الماضية، ليصل إلى 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه لبيع بحسب أخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

وبحسب أحدث مؤشرات تداول أسعار العملات بالقطاع المصرفي المصري، بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وعند مستوى 4.16 جنيه بحسب آخر تحديثات أكبر مصرف في السوق المصرية ”البنك الأهلي المصري”.

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اليورو
صرف العملات

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار العملة الإنجليزية مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 20.78 جنيه للشراء، 20.96 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

وعن السعر في أكبر بنك خاص بالبنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، بلغ سعر الجنيه الإسترليني مستوى 20.76 جنيه للشراء، 20.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

ووفقا للبنك المركزي بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى 18.54 جنيه، 18.70 جنيه.

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وعن السعر مقابل الجنيه المصري داخل بنك أكبر مصرف خاص في السوق المصرية، (البنك التجاري الدولي)، ارتفع سعر اليورو إلى مستوى 20.86 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع.

العملات الاجنبية
صرف العملات اليوم

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وحقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية محققة مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، لا سيما يقدم أكبر مصرف حكومي في مصر البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند مستوى 15.58 جنيه للشراء.

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 سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر سعر صرف الريال السعودي 4.08 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، وفقا لتحديثات أسعار العملات داخل البنك المركزي المصري، بينما ارتفع سعر العملة السعودية في بنك “CIB” ليصل إلى 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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