أسعار العملات اليوم الجمعة 4-11-2023 أمام الجنيه بالختام

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية استقرار أسعار اليوم الجمعة 3-11-2023، بصورة جماعية شاملة العملات العربية والأجنبية أمام عملة مصر المحلية على نفس المستويات أمس داخل فروعها الموجودة في السوق المصرفية، نتيجة العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” سعري شراء وبيع للست العملات الرئيسية وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب آخر تحديث لمواقع البنوك الإلكترونية وشاشات البنك المركزي المصري المختص بنشر متوسط العملات في السوق ,

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.84 جنيه للشراء، و 32.95 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.67 جنيه للشراء، و 37.80 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.81 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم في مصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.49 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.44 جنيه للشراء، و33.01 للبيع.

بنك مصر: 32.49 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.60 جنيه للشراء، و32.92 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في مصر.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.32 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.26 جنيه للشراء، و37.83 للبيع.

بنك مصر: 37.32 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.44 جنيه للشراء، و37.74 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار في السوق المحلية .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.87 جنيه للشراء، و99.87 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

بنك مصر: 99.54 جنيه للشراء، و99.87 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 98.09 جنيه للشراء، و100.17 للبيع،وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات بالسوق المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في مصر.