تباينت أسعار العملات اليوم الجمعة 4-11-2022 مقابل الجنيه المصري، بعد تفاوت واضح في الصعود والهبوط مساء الخميس، إذ ارتفع سعر الدولار، وهبط 28 قرشًا سعر اليورو، وارتفع الريال السعودي والدرهم الإماراتي قرشين، وتباين سعر الدينار الكويتي، وهبط الجنيه الإسترليني 67 قرشًا، بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري – قبيل العطلة الأسبوعية – والذي يستعرض متوسط سعر صرف العملات، وترصد جريدة “المال” في تقريرها اليومي متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري وبنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.04 جنيه للشراء، 27.16 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.58 جنيه للشراء، 23.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.20 جنيه للشراء، 24.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.85 جنيه للشراء، 78.30 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.58 جنيه للشراء، 6.61 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.43 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.58 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

بنك مصر: 6.58 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

المصرف المتحد: 6.44 جنيه للشراء، 6.60 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 6.58 جنيه للشراء، 6.61 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 73.18 جنيه للشراء، 78.26 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 75.09 جنيه للشراء، 78.26 للبيع.

بنك مصر: 75.01 جنيه للشراء، 78.26 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 75.02 جنيه للشراء، 78.51 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 27.18 جنيه للشراء، 27.76 للبيع.

المصرف المتحد: 26.94 جنيه للشراء، 27.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.96 جنيه للشراء، 27.69 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 27.04 جنيه للشراء، 27.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 23.50 جنيه للشراء، 23.85 للبيع.

بنك مصر: 23.50 جنيه للشراء، 23.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 23.50 جنيه للشراء، 23.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.55 جنيه للشراء، 23.91 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.22 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.42 جنيه للشراء، 6.47 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.