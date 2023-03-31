أسعار العملات اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

ترصد جريدة المال أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.
بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع، وفق أسعار العملات.
ميد بنك: 33.38 جنيه للشراء، 33.62 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك سايب: 37.93 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.
بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.19 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك التنمية الصناعية: 37.71 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.
بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع، وفق أسعار
البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.