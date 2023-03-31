أسعار العملات اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

تقدم جريدة المال، في هذا التقرير، عرضًا لحركة أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.44 جنيه للشراء، 33.58 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 37.92 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 37.92 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.
بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، 38.18 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
ميد بنك: 8.28 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع، وفق أسعار
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.