أسعار العملات اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

تقدم جريدة المال، في هذا التقرير، عرضًا لحركة أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 31-3-2023 أمام الجنيه المصري، بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، والتقرير يشير لحركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بحسب مؤشرات الصرف في 15 بنك، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.44 جنيه للشراء، 33.58 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 37.92 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 37.92 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، 38.18 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

ميد بنك: 8.28 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.