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أسعار العملات اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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استقرار أسعار العملات

أسعار العملات اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري
أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

3:04 م, الجمعة, 31 مارس 23

تقدم جريدة المال، في هذا التقرير، عرضًا لحركة أسعار

العملات
اليوم الجمعة 31-3-2023 أمام الجنيه المصري، بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، والتقرير يشير لحركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بحسب مؤشرات الصرف في 15 بنك، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع، وفق متوسط أسعار

العملات
اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.44 جنيه للشراء، 33.58 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 37.92 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 37.92 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، 38.18 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

ميد بنك: 8.28 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

3:04 م, الجمعة, 31 مارس 23