أسعار العملات اليوم الجمعة 30-6-2023 ثالث أيام عيد الأضحى

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 30-6-2023، مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع إجازة السوق المصرفية المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو والتي تستمر لمدة 7 أيام والتي أعلن عنها البنك المركزي، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.51 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

بنك مصر: 33.48 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.76 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

بنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و 39.32 للبيغ.

بنك كريدي أجريكول مصر: 39.14 جنيه للشراء، و 39.45 للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 39.27 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع، وفق أسعار

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.43 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

بنك مصر: 100.11 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.