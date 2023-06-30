أسعار العملات اليوم الجمعة 30-6-2023 ثالث أيام عيد الأضحى

استقرت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
جاء متوسط أسعار العملات وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.51 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
بنك مصر: 33.48 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.76 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.
بنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و 39.32 للبيغ.
بنك كريدي أجريكول مصر: 39.14 جنيه للشراء، و 39.45 للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي: 39.27 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع، وفق أسعار
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.43 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.
بنك مصر: 100.11 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.