تستعرض جريدة “المال” أسعار العملات اليوم الجمعة 30-12-2022 مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وفي هذا التقرير ترصد الجريدة أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك وفقًا لما تنشره مواقع 6 بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، ومتوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري، بنهاية تعاملات الخميس.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، 24.76 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 26.26 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.68 جنيه للشراء، 29.78 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.57 جنيه للشراء، 80.85 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك التجاري الدولي: 24.70 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 24.74 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 26.20 جنيه للشراء، 26.42 للبيع.
بنك الإسكندرية: 26.23 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 26.16 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.
بنك مصر: 26.16 جنيه للشراء، 26.33 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 29.64 جنيه للشراء، 29.88 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 29.62 جنيه للشراء، 29.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 29.62 جنيه للشراء، 29.80 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 29.67 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 6.55 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.
بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 77.82 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.
بنك الإسكندرية: 76.80 جنيه للشراء، 80.88 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 77.84 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.
المصرف المتحد: 74.75 جنيه للشراء، 80.87 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 6.72 جنيه للشراء، 6.74 للبيع، وفق أسعار العملات.
المصرف المتحد: 6.57 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.
بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.