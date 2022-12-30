تستعرض جريدة “المال” أسعار العملات اليوم الجمعة 30-12-2022 مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وفي هذا التقرير ترصد الجريدة أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك وفقًا لما تنشره مواقع 6 بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، ومتوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري، بنهاية تعاملات الخميس.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، 24.76 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.26 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.68 جنيه للشراء، 29.78 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.57 جنيه للشراء، 80.85 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 24.70 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.74 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 26.20 جنيه للشراء، 26.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 26.23 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.16 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

بنك مصر: 26.16 جنيه للشراء، 26.33 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 29.64 جنيه للشراء، 29.88 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.62 جنيه للشراء، 29.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 29.62 جنيه للشراء، 29.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.67 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.55 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 77.82 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.

بنك الإسكندرية: 76.80 جنيه للشراء، 80.88 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.84 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

المصرف المتحد: 74.75 جنيه للشراء، 80.87 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.72 جنيه للشراء، 6.74 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 6.57 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.