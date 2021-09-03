أسعار العملات اليوم الجمعة 3-9-2021 في مصر

حافظت أسعار العملات اليوم الجمعة 3-9-2021، حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتشمل كلا من الدولار والريال السعودي واليورو الأوروبي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات وصلت سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، كما أظهر تقرير المال وصول صرف اليورو الأوروبي، إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

سجل مستوى سعر صرف الدولار داخل شركة مصر للصرافة إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فيما جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل أكبر البنوك التجارية في مصر بنك CIB ، كما وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

حقق متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه كموتسط سعر داخل البنك المركزي المصري 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، ووصلت مستويات اليورو أمام الجنيه 18.465 جنيه للشراء، و18.582 جنيه للبيع.

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، جاء عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية، سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.71 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.41 جنيه للشراء، و18.5 جنيه للبيع.