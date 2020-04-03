أسعار العملات اليوم الجمعة 3-4-2020 في مصر

شهد الأسبوع الماضي عددا من التقلبات والتباين الجلي في أسعار تداول العملات الأجنبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية، متزامنًا ذلك مع تراجع البورصة وتراجع التجارة العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا عالميًا.

وترصد بوابة المال أسعار تداول العملات الأجنبية والعربية بالبنوك في مصر ، بشكل يومي، على مدار الأسبوع ، وفقًا حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات في سوق الصرف المصرية

لم يطرأ تغير كبير على أسعار الدولار في البنوك حيث ارتفع قرشين مقارنة ببداية الأسبوع، مسجلًا 15.69جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.71 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى .

وعلى صعيد العملات الأوروبية .. واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع الجاري، بعد موجهة الهبوط التي شهدها اليورو في الاسبوع الأسبق للمنقضي، حيث فقد اليورو الأوروبي اكثر من 8 قروشًا خلال الست ايام الماضية، ليصل عند مستوى 17.16 جنيه للشراء، 17.31 جنيه للبيع، وتراجع الجنيه الاسترلينى لما يقترب من جنيها كاملا ليصل إلى 18.67 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع

وفيما يخص متوسط أسعار العملات العربية بالبنوك خلال الستة أيام الماضية.. شهدت تراجعًا طفيفًا، ليسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراءو 4.21 جنيه للبيع، وهبط الدرهم الإماراتي إلى 4.27 جنيه للشراء ، و4.31 جنيه للبيع، وجاء الدينار الكويتى عند مستوى 50.63 جنيه للشراء، 51 جنيهاً للبيع لدى البنك المركزي.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمس الخميس اخر التداولات الأسبوعية للعملات بالبنوك في مصر كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك الحكومية

فى البنك الاهلى أكبر بنك حكومى فى مصر ، استقر سعر الدولار عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع ، بينما بلغ سعر اليورو 16.68 جنيه للشراء، 17.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 17.89 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وعلى صعيد ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل سعر الدولار لدى ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر 15.68 جنيه 15.78 جنيه للشراء والبيع بينما بلغ سعر اليورو 16.68 جنيه 17.09 جنيه للشراء والبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 17.89 جنيه 18.82 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.15 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 16.7 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 17.92 جنيه للشراء 18.85 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 50.24 جنيه للشراء 50.8 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.20 -للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى.

وبلغ سعر اليورو 16.90 جنيه للشراء، 17.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 18.343 جنيها للشراء و18.70 جنيها للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 50.55 جنيه للشراء 50.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء، 4.16

أسعار العملات الأجنبية ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، فيما بلغ اليورو 16.88 جنيه و17.10 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 18.43 جنيه و18.90 جنيه للشراء والبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.17 جنيه و4.25 جنيه للشراء والبيع

وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع .

وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفق قوي من العملات الأجنبية في ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب.

ومن المعروف أم البنوك المصرية بإتاحة اسعار بيع وشراء جميع العملات الاجنبية الرئيسة (الدولار-اليورو-الاستيرليني- الفرنك ) إضافة للعملات العربية ( الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الاماراتي والريال القطري).