أسعار العملات اليوم الجمعة 3-3-2023 مقابل الجنيه المصري

تستعرض جريدة “المال” في هذا التقرير، أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.16 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، 100.19 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدولار اليوم: 30.65 جنيه للشراء، 30.75 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.55 جنيه للشراء، 32.67 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.34 جنيه للشراء، 8.37 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.71 جنيه للشراء، 36.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك كريدي أجريكول مصر: 94.95 جنيه للشراء، 102.38 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي الكويتي: 97.25 جنيه للشراء، 100.29 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 95.46 جنيه للشراء، 101.92 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 99.85 جنيه للشراء، 100.29 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك المشرق: 8.09 جنيه للشراء، 8.20 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي القطري: 8.09 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.17 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 7.97 جنيه للشراء، 8.20 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك البركة: 32.56 جنيه للشراء، 32.83 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 32.47 جنيه للشراء، 32.84 للبيع.
بنك بلوم مصر: 32.55 جنيه للشراء، 32.84 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.60 جنيه للشراء، 32.83 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 36.51 جنيه للشراء، 37.03 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 36.57 جنيه للشراء، 37.03 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك الكويت الوطني: 36.58 جنيه للشراء، 37.03 للبيع.
بنك قناة السويس: 36.58 جنيه للشراء، 37.03 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
ميد بنك: 8.20 جنيه للشراء، 8.36 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك البركة: 8.23 جنيه للشراء، 8.37 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.33 جنيه للشراء، 8.37 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.36 جنيه للشراء، 8.37 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع، وفق أسعار
البنك الأهلي المصري: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.
بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.