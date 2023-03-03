أسعار العملات اليوم الجمعة 3-3-2023 مقابل الجنيه المصري

تستعرض جريدة “المال” في هذا التقرير، أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 3-3-2023 مقابل العملة المصرية، والتقرير يستند إلى ما توضحه مواقع البنوك العاملة في مصر حول سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، ويعرض التقرير سعر الصرف وفق المواقع الإلكترونية للبنوك، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.16 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، 100.19 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.65 جنيه للشراء، 30.75 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.55 جنيه للشراء، 32.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.34 جنيه للشراء، 8.37 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.71 جنيه للشراء، 36.84 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 94.95 جنيه للشراء، 102.38 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي الكويتي: 97.25 جنيه للشراء، 100.29 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 95.46 جنيه للشراء، 101.92 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.85 جنيه للشراء، 100.29 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك المشرق: 8.09 جنيه للشراء، 8.20 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 8.09 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.17 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 7.97 جنيه للشراء، 8.20 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك البركة: 32.56 جنيه للشراء، 32.83 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.47 جنيه للشراء، 32.84 للبيع.

بنك بلوم مصر: 32.55 جنيه للشراء، 32.84 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.60 جنيه للشراء، 32.83 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 36.51 جنيه للشراء، 37.03 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 36.57 جنيه للشراء، 37.03 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 36.58 جنيه للشراء، 37.03 للبيع.

بنك قناة السويس: 36.58 جنيه للشراء، 37.03 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

ميد بنك: 8.20 جنيه للشراء، 8.36 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك البركة: 8.23 جنيه للشراء، 8.37 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.33 جنيه للشراء، 8.37 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.36 جنيه للشراء، 8.37 للبيع.

اسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع، وفق أسعار

البنك الأهلي المصري: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.