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أسعار العملات اليوم الجمعة 29-10-2021 في مصر

الدولار يواصل استقراره داخل البنوك الحكومية
دينا مجدي 9:48 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 9:48 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتعرض <المـــال> عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.64 جنيه مصري للشراء، و15.74 جنيه مصري للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.12 جنيه مصري للشراء، و18.38 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

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أسعار العملات في بنك مصر

يقدم بنك مصر سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.64 جنيه مصري للشراء، و15.74 جنيه مصري للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.12 جنيه مصري للشراء، و18.40 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

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أسعار العملات في بنك HSBC

يقدم بنك HSBC سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.14 جنيه مصري للشراء، و18.40 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

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أسعار العملات في بنك الأهلي المتحد

يقدم بنك الأهلي المتحد سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.14 جنيه مصري للشراء، و18.40 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

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بقلم دينا مجدي

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