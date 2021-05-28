أسعار العملات اليوم الجمعة 28-5-2021 في البنوك المصرية

أتخذت مستويات أسعار العملات اليوم مسار الاستقرار، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية المصرية، مقابل الجنيه المصري، سواء الأجنبية أو العربية على حد سواء، في بداية تعاملات اليوم الجمعة، 28-5-2021، مستويات مستقرة داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، لتحتفظ أسعار العملات فى مصر؛ بمستويات تقارب المعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، إلى حد كبير.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

استقرت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية، تعاملات اليوم، متوسط سعري 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

تتيح فروع بنكي الأهلي المصري مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، عند أدنى مستوى سعري، 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع، بلغ سعر صرف الدولار الآمريكي أعلى مستوى سعري لها بالسوق المحلية، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 15.64 و15.73 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفقاً آخر تحديث على أسعار العملات، وصل متوسط سعر اليورو المعلن من البنك المركزي المصري أمام الجنيه، 19.05 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، فيما يتداول سعر العملة الأوروبية أمام نظيرتها المحلية، عند أعلى مستوى سعري بالسوق المحلية، بفروع بنك الإسكندرية؛ 19.07 و19.26 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

فيما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي أدنى مستوى له، في بنك مصر إيران للتنمية، عند 18.96 جنيه للشراء و19.2 جنيه للبيع. عملات أجنبية ورقية-استرليني

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

فيما تتيح البنك المركزي المصري، سعر صرف العملة الأنجليزية مقابل نظيره المصري، عند متوسط 22.09 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع، فيما أظهرت شاشات التداول اللحظى وصول سعر العملة الإنجليزية إلى 22.13 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع، أمام الجنيه بفروع المصرف العربي الدولي.

أظهرت مستويات سعر الإسترليني أمام الجنيه، 21.98 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع، بفروع أكبر مصرفين حكوميين بالسوق المحلية؛ الأهلي المصري ومصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

حافظت مستويات سعر الريال السعودي، بمتوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي، وعند مستويات مقاربة؛ 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه، بفروع “الأهلي المصري” و”مصر”.

كما استقرت سعر الريال مقابل الجنيه، أعلى مستوى سعري للشراء، بالمصرف العربي الدولي، عند 4.17 جنيه، وفي بنك بلوم، يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

يواصل الدرهم الإماراتي عند نفس المتوسط السعري له منذ بداية مايو الحالي، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، ويعرض بنك فيصل الإسلامي سعر العملة الإماراتية مقابل نظيرتها المحلية، عند 4.23 و4.28 جنيه للشراء والبيع، وبالنسبة لكريدي أجريكول، فيتداول سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.2 و4.28 جنيه للشراء والبيع.