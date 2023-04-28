أسعار العملات اليوم الجمعة 28-4-2023 مقابل الجنيه المصري

جاءت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 28-4-2023 متباينة بالشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسط سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» طبقاً لما جاء بأحدث بيان صادر عن البنك المركزى المصري بمتوسط سعر الصرف، و أسعار العملات كما وردت بعدد من مواقع البنوك الرسمية على شبكة الانترنت.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.08جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.14 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع،بحسب أسعار

سعر الدولار في البنوك المصرية

اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 38.38 جنيه للشراء، 38.65 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.42 جنيه للشراء، 38.73 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع،

ميد بنك: 34.03 جنيه للشراء، 34.40 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 34.09 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع،وفق أسعار

اليوم.