أسعار العملات اليوم الجمعة 28-4-2023 مقابل الجنيه المصري

جاءت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.08جنيه للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.14 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع،بحسب أسعار
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 38.38 جنيه للشراء، 38.65 جنيه للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 38.42 جنيه للشراء، 38.73 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع،
ميد بنك: 34.03 جنيه للشراء، 34.40 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 34.09 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع،وفق أسعار