أسعار العملات اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، حسب متوسط أسعار
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، حسب أسعار العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 34.09 جنيه للشراء، 34.24 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.55 للبيع، حسب أسعار العملات.
بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 38.32 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 38.47 جنيه للشراء، 38.65 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.40 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، حسب أسعار العملات.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
المصرف العربي الدولي: 100.75 جنيه للشراء، 101.14 للبيع، حسب أسعار
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.