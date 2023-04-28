أسعار العملات اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري تفاوتًا كبيرًا، ففي حين سيطر الاستقرار على عدة عملات، فإن التفاوت بين الشراء والبيع جاء وفقا لنهاية تعاملات الخميس، وفي هذا التقرير ترصد جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق البنك المركزي المصري و4 بنوك أخرى.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، حسب متوسط أسعار

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

اليوم.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، حسب أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 34.09 جنيه للشراء، 34.24 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.55 للبيع، حسب أسعار العملات.

بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.32 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 38.47 جنيه للشراء، 38.65 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.40 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، حسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 100.75 جنيه للشراء، 101.14 للبيع، حسب أسعار

اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.