أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وذلك بعد موجات ارتفاع شهدتها العملات أمس في أعقاب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك وفقًا لأخر تحديث صدر على موقع البنك المركزي المصري مساء الخميس، وبعض البنوك العاملة في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 22.85 جنيه للشراء، و22.96 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم: 22.89 جنيه للشراء، و23.01 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 26.50 جنيه للشراء، و26.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.07 جنيه للشراء، و6.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 73.82 جنيه للشراء، و74.19 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.22 جنيه للشراء، و6.25 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 22.98 جنيه للشراء، و23.36 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 22.96 جنيه للشراء، و23.19 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 22.97 جنيه للشراء، و23.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.68 جنيه للشراء، و22.94 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 26.28 جنيه للشراء، و26.60 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي : 26.46 جنيه للشراء، و26.78 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 26.44 جنيه للشراء، و26.76 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 26.50 جنيه للشراء، و26.84 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.90 جنيه للشراء، و23 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.85 جنيه للشراء، و22.95 للبيع.

المصرف المتحد: 22.90 جنيه للشراء و23 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك سايب: 22.95 جنيه للشراء، و23.05 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك العربي الافريقي الدولي: 5.93 جنيه للشراء، و6.12 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.12 جنيه للشراء، و6.17 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.07 جنيه للشراء، و6.10 للبيع.

بنك مصر: 6.07 جنيه للشراء، و6.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 71.39 جنيه للشراء، و74.31 للبيع، بحسب أسعار العملات.

المصرف المتحد: 69.39 جنيه للشراء، و74.44 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 72.22 جنيه للشراء، و74.44 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 71.21 جنيه للشراء، و74.15 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 6.26 جنيه للشراء، و6.28 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 6.28 جنيه للشراء، و6.31 للبيع.

بنك مصر: 6.23 جنيه للشراء، و6.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.21 جنيه للشراء، و6.24 للبيع.