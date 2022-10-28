أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 في بنك مصر

حققت أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 استقرارًا نسبيًا، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد موجة ارتفاع جماعية طالتها في أعقاب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتستعرض «جريدة المال» في تقرير تفصيلي متوسط أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في بنك مصر، على نحو ما أظهره آخر تحديث مساء الخميس على موقع البنك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم: 22.9 جنيه للشراء، و23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم: 22.73 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 26.34 جنيه للشراء، و26.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في بنك مصر

سعر الدولار الكندي اليوم: 16.80 جنيه للشراء، و17.00 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر

سعر الفرنك السويسري اليوم: 22.96 جنيه للشراء، و23.26 جنيه للبيع.

سعر الـ 100 ين الياباني اليوم في بنك مصر

سعر الـ 100 ين الياباني اليوم: 15.48 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم: 6.07 جنيه للشراء، و6.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم: 71.39 جنيه للشراء، و74.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.23 جنيه للشراء، و6.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار البحريني اليوم في بنك مصر

سعر الدينار البحريني اليوم: 59.17 جنيه للشراء، و61.00 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في بنك مصر

سعر الريال العماني اليوم: 58.12 جنيه للشراء، و59.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في بنك مصر

سعر الدينار الأردني ليوم: 31.81 جنيه للشراء، و32.42 جنيه للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي أمس الخميس، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.

وأشار إلي تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.