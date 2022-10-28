أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 في البنك المركزي المصري

حققت أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 استقرارًا نسبيًّا، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد موجة ارتفاع جماعية طالتها في أعقاب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتستعرض «جريدة المال» في تقرير تفصيلي متوسط سعر صرف 9 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية في البنك المركزي المصري، على نحو ما أظهره آخِر تحديث مساء الخميس على موقع البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 22.89 جنيه للشراء، و23.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 26.50 جنيه للشراء، و26.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الفرنك السويسري اليوم: 23.08 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك.

سعر الـ100 ين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الـ100 ين الياباني اليوم: 15.64 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 6.07 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 73.82 جنيه للشراء، و74.19 جنيه للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.22 جنيه للشراء، و6.25 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليوان الصيني اليوم: 3.15 جنيه للشراء، و3.17 جنيه للبيع.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماع استثنائي، أمس الخميس، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي، في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب.

وأشار إلى أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.