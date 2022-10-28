أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 في البنك التجاري الدولي

حققت أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 استقرارًا نسبيًا، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد موجة ارتفاع جماعية طالت جميع العملات في أعقاب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وتستعرض «جريدة المال» في تقرير تفصيلي متوسط أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي، على نحو ما أظهره آخر تحديث مساء الخميس على موقع البنك، إذ شهدت جميع العملات ارتفاعًا قياسيًا.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم: 22.90 جنيه للشراء، و23 جنيها للبيع، وفقًا لما أوضحه موقع البنك الذي استعرض أسعار صرف العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

حقق سعر اليورو اليوم: 22.97 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع، وفقًا لما أوضحه موقع البنك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 26.46 جنيه للشراء، و26.78 جنيه للبيع، وفقًا لما أوضحه موقع البنك.

أسعار العملات

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم: 23.12 جنيه للشراء، و23.36 جنيه للبيع، وفقًا لما أوضحه موقع البنك في استعراضه لصرف العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي اليوم: 6.07 جنيه للشراء، و6.12 جنيه للبيع، وفقًا لما أوضحه موقع البنك.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 72.22 جنيه للشراء، و74.44 جنيه للبيع، بحسب موقع البنك الذي استعرض أسعار صرف العملات.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماع استثنائي أمس الخميس، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان صحفي صدر أمس، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.

وأشار البنك المركزي المصري في بيانه، إلى أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.