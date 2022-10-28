أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10 -2022 في البنك الأهلي المصري

حققت أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 استقرارًا نسبيًا، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد موجة ارتفاع جماعية طالتها في أعقاب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتستعرض «جريدة المال» في تقرير تفصيلي سعر الصرف أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري، على نحو ما أظهره أخر تحديث مساء أمس الخميس على موقع البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم: 22.85 جنيه للشراء، و22.95 للبيع، حسب موقع البنك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم: 22.78 جنيه للشراء، و23.16 للبيع، وفقًا لما عرضه موقع البنك الرسمي.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 26.39 جنيه للشراء، و26.72 للبيع، حسب موقع البنك.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الكندي اليوم: 16.76 جنيه للشراء، و17.00 للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الفرنك السويسري اليوم: 23.01 جنيه للشراء، و23.31 للبيع، حسب موقع البنك.

سعر الـ 100 ين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الـ 100 ين الياباني اليوم: 15.55 جنيه للشراء، و15.81 للبيع، حسب موقع البنك.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 6.07 جنيه للشراء، و6.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 71.24 جنيه للشراء، و74.28 للبيع، حسب موقع البنك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.21 جنيه للشراء، و6.24 للبيع، حسب موقع البنك.

أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 24 سبتمبر 2022

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار البحريني اليوم: 59.04 جنيه للشراء، و60.87 للبيع، حسب موقع البنك.

سعر الريال العماني اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال العماني اليوم: 57.99 جنيه للشراء، و59.61 للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الأردني ليوم: 31.78 جنيه للشراء، و32.37 للبيع، حسب موقع البنك.