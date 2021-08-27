أسعار العملات اليوم الجمعة 27-8-2021 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 27- 8-2021، استقرارأ مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتشمل كل من الدولار والريال السعودي واليورو الأوروبي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية على أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات.. استقرت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وفيما يخص اليورو الأوروبي سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 18.38 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

أظهرت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، من ناحية أخرى بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وفيما يخص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع بالبنك التجاري الدولي، جاءت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 15.649 جنيه للشراء، و15.747 للبيع، وبلغ صرف اليورو أمام الجنيه 18.354 جنيه للشراء، و18.475 جنيه للبيع، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.1728 جنيه للشراء، و4.1991 للبيع، كما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، بقي عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

في شبكة فروع بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار الأمريكي جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.71 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

كما استقرت أسعار شراء وبيع صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وجاء اليورو أمام عند 18.41 جنيه للشراء، و18.5 جنيه للبيع.