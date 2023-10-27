أسعار العملات اليوم الجمعة 27-10-2023 أمام الجنيه المصري

استقرت أسعار اليوم الجمعة 27-10-2023 أمام الجنيه المصري على نفس المستويات المعلنة أمس على شاشات التداولات اللحظية بالمصارف العاملة في السوق المحلية، نتيحة العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفية يومي الجمعة والسبت، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال سعر صرف 6 عملات هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، والتي جاءت أسعار الشراء والبيع إلى:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.47 جنيه للشراء، و 32.59 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.25 جنيه للشراء، و 37.38 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بحسب اخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري على أسعار العملات اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض بنك البركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أتاح ميد بنك سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدم البنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

حافظ بنك مصر على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ببنك البركة جاء سعر اليورو مقابل الجنيه عند: 32.52 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

عرض ميد بنك سعر اليورو مقابل الجنيه عند: 32.48 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

أتاح البنك الأهلي المصري سعر اليورو مقابل الجنيه عند: 32.36 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

قدم بنك مصر سعر اليورو مقابل الجنيه عند: 32.38جنيه للشراء، و 32.61 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك البركة يعرض سعر الجنيه الاسترليني عند : 37.25 جنيه للشراء، و 37.49 للبيع.

حافظ ميد بنك على سعر الجنيه الاسترليني عند : 37.22 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.

عرض البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الاسترليني عند : 37.11 جنيه للشراء، و 37.37 للبيع.

قدم بنك مصر سعر الجنيه الاسترليني عند : 37.11جنيه للشراء، و 37.37 للبيع،بحسب التحديث الأخيرة لأسعار العملات في مصر

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك البركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

عرض ميد بنك سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند: 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

قدم البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

أتاح بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بموقع بنك الإسكندرية جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند: 96.43 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

البنك التجاري الدولي يعرض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

أتاح البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند: 98.78 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

بنك مصر يقدم سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند: 99.45 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع، بحسب أخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ميد بنك يعرض سعر الدرهم أمام الجنيه المصري عند: 8.27 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

أتاح بنك البركة سعر الدرهم أمام الجنيه المصري عند: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري يعرض سعر الدرهم أمام الجنيه المصري عند: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

عرض بنك مصر سعر الدرهم أمام الجنيه المصري عند: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق لاخر التعاملات على أسعار اليوم.