أسعار العملات اليوم الجمعة 26-8-2022 أمام الجنيه

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 26-8-2022، بعد أن شهدت أمس تباينًّا، إذ ارتفع الدولار واليورو مجددًا، واستقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما تباين الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وبالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، يوميّ الجمعة والسبت، وتقدم بوابة «جريدة المال» تقريرًا تفصيليا عن سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية، هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.63 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.15 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.09 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.53 جنيه للشراء، و22.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.55 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 22.53 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 22.58 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 5.15 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 4.95 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 58.68 جنيه للشراء، و 62.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.43 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.05 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.04 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.