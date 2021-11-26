أسعار العملات اليوم الجمعة 26-11-2021 في القطاع المصرفي

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات المصرفية داخل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية خلال الأجازة الأسبوعية للبنوك المصرية، ويقدم الموقع الإلكتروني لـ “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

يقدم بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه جاء عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وصول سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو الأوروبي عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر العملات في بنك أبوظبي التجاري

وفي بداية التعاملات الصباحية جاء سعر صرف العملات داخل بنك أبوظبي التجاري ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع، وبلغ سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.07جنيه مصري للشراء، و18.22 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات اليوم في بنك الإسكندرية

جاء أسعار العملات داخل شبكة فروع ببنك الإسكندرية، ليكون سعر الدولار الأمريكي 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع.

وأظهر التقرير سعر اليورو الأوروبي إلى سعر 18.06 جنيه مصري للشراء، 18.24 جنيه مصري للبيع، وكان سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.16 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.