أسعار العملات اليوم الجمعة 25-6-2021 في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 25-6-2021، على مستوى العملات العربية من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والعملات الأوروبية مثل اليورو والجنيه الاسترليني والعملة الأمريكية الدولار، نتيجة لعطلة القطاع المصري، وذلك بحسب احد الاسعار داخل شركات الصرافة العاملة في مصر، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن أسعار العملات اليوم في مصر، لتقدم منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، وفي شركات الصرافة كذلك، أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات، كالآتي:

أسعار العملات بنك مصر

داخل بنك مصر جاءت مستويات شراء وبيع الدولار امام الجنيه عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وجاء سعر العملة الاوروبية الموحدة عند مقابل الجنيه، إلى 18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، وسعر سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري عند 21.70 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية جاء الريال السعودي مقابل الجنيه 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه والبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي

داخل أكبر مصرف حكومي في مصر استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، ووصل اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.، وجاء سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، إلى مستويات 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

على مستوى شركات الصرافة جاء سعر الدولار داخل شركة مصر للصرافة لمستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبي، وجاء اليورو عند إلى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

من ناحية اخرى وصلت اسعار شراء وبيع الريال مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع داخل شركة مصر للصرافة، فيما وصل صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه إلى مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

في التعاملات الصباحية وصلت مستويات الدولار اليوم 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع،داخل البنك التجاري الدولي.

وعلى مستوى العملات الأوروبية جاء العملة الأوروبية مقابل العملة المحلية، إلى 18.61 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيا وصل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، إلى 21.69 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. جنيهات-استرليني

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وبحسب متوسط سعر اليورو الاوروبي مقابل الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري أمس، جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع،، وجاء اليورو الأوروبي عند 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

ومن ناحية اخرى جاء ومتوسط الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري جاء عند 21.74 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي متوسط السعر أمام الجنيه المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات بنك الإسكندرية

على نفس السعر المعلن ببنك الاسكندرية أمس جاء سع ر الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.59 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، ليسجل 21.76 جنيه للشراء، و21.99 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما جاء الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

على نفس السعر المعلن بنهاية التعاملات الاسبوعية يستعرض البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو عند 18.62 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وعلى مستوى الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي جاءت عند 21.79 جنيه للشراء، و21.99، على التوالي، فيما بلغ الريال السعودي مستوى 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع